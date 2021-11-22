Комментатор ESPN: хоккейный IQ Адама Фокса — 847

Комментатор ESPN Джон Буччигросс поделился эмоциями об игре защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Адама Фокса в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (5:4).
23-летний хоккеист отдал голевую передачу за 0,4 секунды до конца основного времени на Райана Линдгрена.
«Хоккейный IQ Адама Фокса — 847. И какой праздничный кадр из угловой камеры!», — написал Буччигросс в «Твиттере».
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Напомним, в составе «Рейнджерс» также отличились Крис Крайдер, Джейкоб Труба, Каапо Какко и К’Андре Миллер. У «Баффало» отличились Расмус Асплунд, Винни Хиностроза, Тейдж Томпсон и Расмус Далин.
«Рейнджерс» занимают пятое место в таблице Восточной конференции, после 18 матчей набрав 25 очков.
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