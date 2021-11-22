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«Сиэтл» стал 17-м клубом, которому Овечкин забил в первом матче

«Сиэтл» стал 17-м клубом, которому Овечкин забил в первом матче
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«Сиэтл Кракен» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 5:2. Встреча прошла в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена».

36-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором одной из заброшенных шайб. «Сиэтл» стал 17-м клубом, которому российский форвард сумел забросить в первом же матче.

Отметим, что больше всего голов в НХЛ Овечкин забил в ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 49 голов. На втором месте — «Виннипег Джетс»/«Атланта Трэшерс» (48), на третьем — «Каролина Харрикейнз» (43).

В текущем сезоне на счету россиянина 19 матчей, в которых он набрал 30 (15+15) очков при показателе полезности «+13». «Вашингтон» занимает третье место в таблице Восточной конференции, набрав после 19 матчей 27 очков.

От Овечкина пострадал уже 151 вратарь. Но до главного «киллера» НХЛ ему ещё далеко От Овечкина пострадал уже 151 вратарь. Но до главного «киллера» НХЛ ему ещё далеко
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