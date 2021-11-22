«Сиэтл» стал 17-м клубом, которому Овечкин забил в первом матче

«Сиэтл Кракен» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 5:2. Встреча прошла в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена».

36-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором одной из заброшенных шайб. «Сиэтл» стал 17-м клубом, которому российский форвард сумел забросить в первом же матче.

Отметим, что больше всего голов в НХЛ Овечкин забил в ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 49 голов. На втором месте — «Виннипег Джетс»/«Атланта Трэшерс» (48), на третьем — «Каролина Харрикейнз» (43).

В текущем сезоне на счету россиянина 19 матчей, в которых он набрал 30 (15+15) очков при показателе полезности «+13». «Вашингтон» занимает третье место в таблице Восточной конференции, набрав после 19 матчей 27 очков.