Шипачёв стал третьим хоккеистом в истории КХЛ, который достиг отметки в 800 матчей

В эти минуты в Москве продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Куньлунем». По окончании второго периода счёт 3:1 в пользу хозяев.



34-летний нападающий бело-голубых Вадим Шипачёв проводит 800-й матч в КХЛ. Он стал лишь третьим игроком в истории, кому покорилась данная отметка.



Рекордсменом является защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков, на счету которого 869 проведённых встреч, на втором месте — экс-игрок «Металлурга» Сергей Мозякин, он сыграл в 842 матчах.



В текущем регулярном чемпионате Шипачёв принял участие в 30 матчах, набрав 43 (16+27) очка при показателе полезности «0». Всего на его счету 784 (251+533) результативных балла за 800 матчей в КХЛ.