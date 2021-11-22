Шипачёв стал третьим хоккеистом в истории КХЛ, который достиг отметки в 800 матчей
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В эти минуты в Москве продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Куньлунем». По окончании второго периода счёт 3:1 в пользу хозяев.
34-летний нападающий бело-голубых Вадим Шипачёв проводит 800-й матч в КХЛ. Он стал лишь третьим игроком в истории, кому покорилась данная отметка.
Рекордсменом является защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков, на счету которого 869 проведённых встреч, на втором месте — экс-игрок «Металлурга» Сергей Мозякин, он сыграл в 842 матчах.
В текущем регулярном чемпионате Шипачёв принял участие в 30 матчах, набрав 43 (16+27) очка при показателе полезности «0». Всего на его счету 784 (251+533) результативных балла за 800 матчей в КХЛ.
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