Барабанов пропустил жёсткий силовой от Нидеррайтера

В эти минуты в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Каролину Харрикейнз».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. В одном из эпизодов первого периода российский нападающий хозяев Александр Барабанов пропустил жёсткий силовой приём от швейцарца Нино Нидеррайтера. Видео можно посмотреть здесь.
После этого Барабанов ушёл в раздевалку и смог вернуться только ко второму периоду.
На счету Барабанова 2 заброшенные шайбы и 5 результативных передач в 12 играх при коэффициенте полезности «-4».
Всего за карьеру в НХЛ хоккеист провёл 34 матча, в которых забил 5 голов и сделал 10 результативных передач.
«Каролина» не проигрывает четыре встречи кряду. «Сан-Хосе» победил только один раз за последние пять игр.
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