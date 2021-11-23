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Джохансен — о голе Тренина: Як будет скромничать, но он сыграл невероятно в этом моменте

Джохансен — о голе Тренина: Як будет скромничать, но он сыграл невероятно в этом моменте
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Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Райан Джохансен прокомментировал победную шайбу российского форварда Якова Тренина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (3:2).

«Як будет скромничать, но он сыграл невероятно в этом моменте. Нашёл пространство, выиграл всю борьбу и забил красивейший гол. Нам было нужно, чтобы кто-то проявил себя.

Тренин в умопомрачительном стиле взял игру на себя, раз шесть вышел победителем из силовой борьбы, чтобы убежать в атаку и нанести бросок. Он провёл великолепный матч и сделает то же самое в среду», — приводит слова Джохансена официальный сайт «Предаторз».

Отметим, что в прошедшей матче 24-летний россиянин также отметился результативной передачей на Джохансена.

«Энергия носорога, грация робота!» Крутой победный гол Тренина. Видео «Энергия носорога, грация робота!» Крутой победный гол Тренина. Видео
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