Защитник «Сан-Хосе» Карлссон провёл 800-й матч в НХЛ
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Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон провёл свой 800-й матч в рамках Национальной хоккейной лиги во встрече регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз» (2:1, ОТ).
Хоккеист выступает за «Сан-Хосе» с сезона-2018/2019.
В текущем сезоне Карлссон провёл 12 матчей и набрал в них восемь очков: забросил три шайбы и отдал пять результативных передач при показателе полезности «+2». Всего на его счету 643 (146+497) очка в 800 играх при общей полезности «-61».
Помимо «Шаркс», хоккеист играл в «Оттаве Сенаторз». В НХЛ игрок выступает с 2009 года. Также он проводил один сезон в финском «Йокерите» во время локаута НХЛ в чемпионате-2012/2013.
«Сан-Хосе» занимает 10-е место в таблице Западной конференции, после 18 матчей набрав 19 очков.
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