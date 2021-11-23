Форвард «Филадельфии» Хейз выбыл на несколько недель в результате рецидива травмы
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Нападающий «Филадельфии Флайерз» Кевин Хейз получил рецидив травмы брюшной полости и пропустит несколько недель, сообщает Pro Hockey Rumors.
В это межсезонье 29-летнему форварду сделали две операции на брюшной полости, сначала в июне, а затем в сентябре. Он пропустил начало регулярного чемпионата НХЛ, проведя первый матч 14 ноября с «Даллас Старз» (2:5), сделав голевую передачу. В следующей встрече с «Калгари Флэймз» (2:1, ОТ) он стал автором заброшенной шайбы. В обоих матчах он провёл на льду не более 15 минут.
Главный тренер «Флайерз» Ален Виньо сообщил, что игрок останется в Тампе, чтобы пройти курс лечения.
«Филадельфия» занимает девятое место в таблице Восточной конференции, после 16 матчей набрав 19 очков.
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