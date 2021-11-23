Врач «Авангарда» рассказал об адаптации команды к играм на Дальнем Востоке и в Дубае

Врач «Авангарда» Дмитрий Батушенко рассказал о перелёте команды на Дальний Восток и в Дубай на матч с «Ак Барсом» в рамках KHL World Games.



«Да, действительно, это большой стресс для организма — перелёт на Дальний Восток, особенно из центральной России. При этом меняются часовые пояса и очень сложно адаптироваться. Обычно максимально дискомфортное состояние приходит на 3-5 сутки. Первые сутки спортсмены ещё адаптированы к тому времени, где они были, и, соответственно, всё проходит более-менее нормально. Потом синдром перелёта себя проявит. Трудности заключаются в том, что, во-первых, ночь разрывается, а во-вторых — другой часовой пояс, иные климатические условия.



Для того чтобы облегчить акклиматизацию, мы используем различные методы. Часть ребят использует адаптогены, часть — спят в самолёте, что очень важно: чем больше поспишь, тем быстрее адаптируешься. Часть ребят делают упражнения, находясь в самолёте: встают, ходят по салону, чтобы ноги «не затекали». Некоторые используют специальные компрессионные штаны для того, чтобы не было застоя жидкости в нижних конечностях. Также очень много пьют воды, потому что в самолёте сухой воздух, и это не очень хорошо сказывается на дыхательной системе.



Насколько ощущается это на льду? Действительно, изменения есть. И существует такая закономерность: если ты летишь на запад, то этапа адаптации практически нет, восстановление происходит очень быстро, и ты показываешь примерно те же кондиции, что были, будучи на западе. А вот когда ты летишь на восток, то, наоборот, возможности снижаются примерно на 50%, и для того, чтобы адаптироваться, тебе нужно приложить больше сил. Максимально это проявляется на 3-5 сутки после перелёта.



Следом «Авангард» летит в Дубай? Примерно то же самое, что и при выезде на Дальний Восток. Потому что не очень хорошо на спортсменов влияет как часовой пояс, так и изменение климата. То есть за эти две недели нашей команде предстоит сложный адаптационный период, но я думаю, что мы сможем оптимально подстроиться, применив все наши методы. Болельщикам, которые полетят с нами в Дубай, хочу посоветовать жить по времени вашего региона, нужно как можно больше спать — это самое главное при адаптации к новому климату или региону, не забывайте употреблять как можно больше жидкости, находясь в самолёте», — цитирует Батушенко пресс-служба «Авангарда».