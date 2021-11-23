Линден Вей забросил первый гол после возвращения в «Барыс». Ему потребовалось четыре матча

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» встречается с минским «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане. Счёт к середине первого периода — 1:1.
На 6-й минуте встречи нур-султанцы разыгрывали большинство. После нескольких бросков у ворот минчан образовалась сутолока, в которой быстрее всех смог сориентироваться Линден Вей. Форвард нанёс бросок и забросил шайбу в ворота. Это его первый гол после возвращения в «Барыс».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что матч с минчанами — четвёртый для Вея после возвращения.
Напомним, 10 ноября в рамках обмена между СКА и «Барысом» состав казахстанского клуба пополнил нападающий Линден Вей. Одностороннее соглашение рассчитано до конца текущего сезона КХЛ.
Взамен СКА получил спортивные права на нападающего Каспери Капанена, который был задрафтован «Барысом» в рамках КХЛ в 2013 году. Сейчас Капанен является игроком «Питтсбург Пингвинз».
Линден Вей уже выступал в составе «Барыса» в сезоне-2017/2018.
- 23 ноября 2021
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