Стал известен состав сборной России для подготовки к Универсиаде

Штаб сборной России утвердил список игроков, которые в составе мужской студенческой сборной России начнут подготовку к XXX Зимней Универсиаде в Швейцарии, сообщается на официальном сайте ФХР.



Для участия в тренировочном сборе, который стартует в УТЦ «Новогорск» 29 ноября, вызваны 27 игроков — три вратаря, девять защитников и 15 нападающих.



Вратари: Артур Ахтямов («Барс», Казань), Сергей Мыльников («Челмет», Челябинск), Андрей Сковронский («Спартак», Москва).



Защитники: Дмитрий Алексеев, Богдан Жиляков (оба — «Челмет», Челябинск), Сергей Варлов («Торос», Нижнекамск), Иван Воробьёв («Лада», Тольятти), Анатолий Елизаров («Югра», Ханты-Мансийск), Кирилл Меляков (АКМ, Тульская область), Владислав Сёмин («Металлург», Магнитогорск), Иван Сушинский («Горняк-УГМК», Верхняя Пышма), Марк Янчевский («Барс», Казань).



Нападающие: Илья Авраменко («Химик», Воскресенск), Максим Баин («Металлург», Новокузнецк), Данил Гизатуллин («Нефтяник», Альметьевск), Кирилл Крутов («Барс», Казань), Владислав Лукин, Даниил Скориков (оба — «Торос», Нефтекамск), Даниил Огирчук («СКА-Нева», Санкт-Петербург), Роман Опалев, Павел Щербаков (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Иван Савчик («Югра», Ханты-Мансийск), Донат Стальнов («Лада», Тольятти), Радель Фазлеев («Нефтяник», Альметьевск), Михаил Шалагин (АКМ, Тульская область), Вячеслав Шевченко («Металлург», Новокузнецк), Павел Шэн (ХК «Сочи», Сочи).



Тренерский штаб: Владислав Хромых — главный тренер; Денис Баев, Евгений Ставровский — тренеры; Виталий Чумичев — тренер вратарей; Александр Кофанов — тренер по физической подготовке.



После соблюдениях необходимых карантинных мероприятий спортсмены приступят к занятиям на льду, в тренажёрном и игровом залах. Тренировки в Новогорске продлятся до 7 декабря.



8 декабря сборная отправится в Швейцарию. Российская команда выступит в группе А вместе со сборными Швейцарии, Чехии, Казахстана и Южной Кореи. Матчи мужского хоккейного турнира Зимней Универсиады пройдут на стадионе Bossard Arena в городе Цуг.



Расписание матчей:

10 декабря, 15:30* Россия — Чехия

12 декабря, 22:30 Швейцария — Россия

16 декабря, 19:00 Россия — Казахстан

18 декабря, 19:00 Южная Корея — Россия



Полуфиналы пройдут 20 декабря, финал и матч за бронзовые медали — 21 декабря.



* Начало матчей указано по московскому времени