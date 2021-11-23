Александр Ерёменко: по окончании этого сезона КХЛ я, наверное, остановлюсь

Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко прокомментировал возможность подписания нового контракта с бело-голубыми. Соглашение 40-летнего вратаря истекает в конце текущего сезона.

«Перед тем, как подписывать нынешний контракт, я сперва переговорил с руководством клуба и тренерами — нужен ли я команде? Для меня важно, чтобы в меня верили, чтобы во мне были заинтересованы. Понятно, что сам я хотел играть и чувствовал, что могу, но этого мало. Важно, хочет ли клуб, чтобы я карьеру продолжал. Подписал контракт только после того, как мне ответили: «Сань, ты нужен». По окончании этого сезона я, наверное, остановлюсь. Хочется больше времени проводить дома. Жизнь проходит, и у профессиональных спортсменов всегда получается так, что семья на втором плане. А это не совсем правильно. За какие-то личные рекорды я точно не цепляюсь. Прошёл в хоккее очень долгий путь, и сейчас наступил момент, когда понимаешь, насколько близкие люди для тебя важны», — приводит слова Ерёменко официальный сайт «Динамо».