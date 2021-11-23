«Салават Юлаев» потерпел второе поражение подряд, всухую уступив «Торпедо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» обыграло уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.
На 49-й минуте Дамир Жафяров вывел нижегородскую команду вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Зият Пайгин и Артур Тянулин. Голкипер «Торпедо» Пётр Кочетков оформил шат-аут, парировав все 36 бросков. Вратарь уфимцев Юха Метсола отразил 34 из 35 бросков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Уфе сыграет с подольским «Витязем». «Торпедо» встретится в Нур-Султане с местным «Барысом». Оба матча состоятся 25 ноября.
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