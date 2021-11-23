Немировски: у «Торпедо» был план забить первым и довести до победы матч с «Салаватом»
Поделиться
Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:0).
«Хорошая игра. Был план на матч, чтобы забить первыми и довести игру до победы. Очень рад победе. Ребята молодцы, выложились полностью. Выстояли первый период, потом начали играть лучше. Было важно хорошо сыграть в конце в меньшинстве.
Предполагал ли, что будет заброшена всего одна шайба? Да», — приводит слова Немировски «Горобзор.ру».
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» обыграло уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.
Комментарии
- 23 ноября 2021
-
20:06
-
20:03
-
19:50
-
19:35
-
19:13
-
19:06
-
18:58
-
18:35
-
18:23
-
17:50
-
17:17
-
17:00
-
16:45
-
16:28
-
16:21
-
15:48
-
15:21
-
15:04
-
14:40
-
14:30
-
14:22
-
13:54
-
13:49
-
13:36
-
13:32
-
13:20
-
13:15
-
13:11
-
13:00
-
12:49
-
12:36
-
12:29
-
12:21
-
12:15
-
12:10
Партнерский контент