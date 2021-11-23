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Немировски: у «Торпедо» был план забить первым и довести до победы матч с «Салаватом»

Немировски: у «Торпедо» был план забить первым и довести до победы матч с «Салаватом»
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Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:0).

«Хорошая игра. Был план на матч, чтобы забить первыми и довести игру до победы. Очень рад победе. Ребята молодцы, выложились полностью. Выстояли первый период, потом начали играть лучше. Было важно хорошо сыграть в конце в меньшинстве.

Предполагал ли, что будет заброшена всего одна шайба? Да», — приводит слова Немировски «Горобзор.ру».

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» обыграло уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

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