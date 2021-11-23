Брагин: Мичков будет в СКА до сборов молодёжки, он похож с Гусевым по своему IQ

Главный тренер СКА Валерий Брагин после встречи с «Нефтехимиком» (8:2) прокомментировал игру 16-летнего нападающего команды Матвея Мичкова. Форвард отдал две результативные передачи.

«Мичков в команде, думаю, до сборов молодёжки он будет у нас. По своему IQ Мичков с Гусевым похожи, одинаково понимают игру, неплохо взаимодействуют между собой. Так и получилось.

Николаев провёл хорошую игру. С Хуснутдиновым всё нормально, дали ему немного отдохнуть. Приехала линия Морозова, Марченко и Бардакова и здорово сыграла», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА разгромил «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 8:2 (2:1, 3:0, 3:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.