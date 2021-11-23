Ю. Михайлис: я решил, что Роман Савченко будет капитаном «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (3:2 Б).
«Хочу сказать спасибо болельщикам и команде за сегодняшний матч, ребята проявили выдержку и терпение, старались как можно меньше ошибаться в своей зоне, и это получалось. По крайней мере, больших провалов в обороне у нас сегодня не было. В овертайме у нас было больше шансов забить и выиграть, но довели дело до буллитов, где мастерство игроков позволило нам обыграть соперника.
В третьем периоде показалось, что не хватило команде сил? Прилетели с запада, для восстановления было очень мало времени, и в третьем периоде, может, соперник добавил в движении. Мы стали перестраховываться и отбрасываться, плюс волнение, ребята хотели сыграть правильно и надёжно в обороне.
Несколько матчей с капитанской повязкой Роман Савченко? Это моё решение. Зная Романа, сколько он отдал «Барысу» и как он верен команде, я решил, что он будет капитаном.
Поздравим Никиту Бояркина с первой победой в КХЛ, сыграл очень здорово, уверенно, особенно на буллитах. Надёжно, как и должен играть вратарь. Скажу ещё, что у нас тоже много было хороших элементов, броски и выходы в ноль», — приводит слова Михайлиса официальный сайт «Барыса».
- 23 ноября 2021
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