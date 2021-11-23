Женский футбольный клуб Вашингтона спародировал фото со спящим Овечкиным с Кубком Стэнли
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Женская футбольная команда «Вашингтон Спирит» победила в финале NWSL.
После победы пресс-служба команды в «Твиттере» решила напомнить о хоккеисте другого городского клуба, «Вашингтон Кэпиталз», Александре Овечкине. Перед решающим матчем россиянин пожелал команде удачи.
Пресс-служба выложила фотографию уснувшей с выигранным трофеем футболистки. Это отсылает на знаменитое фото с Овечкиным, который уснул в обнимку с Кубком Стэнли, выигранным в сезоне-2017/2018 после победы в финальной серии с «Вегас Голден Найтс».
Напомним, в текущем сезоне на счету россиянина 19 матчей, в которых он набрал 30 (15+15) очков при показателе полезности «+13». «Вашингтон» занимает третье место в таблице Восточной конференции, набрав после 19 матчей 27 очков.
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