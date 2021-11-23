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Женский футбольный клуб Вашингтона спародировал фото со спящим Овечкиным с Кубком Стэнли

Женский футбольный клуб Вашингтона спародировал фото со спящим Овечкиным с Кубком Стэнли
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Женская футбольная команда «Вашингтон Спирит» победила в финале NWSL.

После победы пресс-служба команды в «Твиттере» решила напомнить о хоккеисте другого городского клуба, «Вашингтон Кэпиталз», Александре Овечкине. Перед решающим матчем россиянин пожелал команде удачи.

Пресс-служба выложила фотографию уснувшей с выигранным трофеем футболистки. Это отсылает на знаменитое фото с Овечкиным, который уснул в обнимку с Кубком Стэнли, выигранным в сезоне-2017/2018 после победы в финальной серии с «Вегас Голден Найтс».

Напомним, в текущем сезоне на счету россиянина 19 матчей, в которых он набрал 30 (15+15) очков при показателе полезности «+13». «Вашингтон» занимает третье место в таблице Восточной конференции, набрав после 19 матчей 27 очков.

От Овечкина пострадал уже 151 вратарь. Но до главного «киллера» НХЛ ему ещё далеко От Овечкина пострадал уже 151 вратарь. Но до главного «киллера» НХЛ ему ещё далеко
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