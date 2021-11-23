Женский футбольный клуб Вашингтона спародировал фото со спящим Овечкиным с Кубком Стэнли

Женская футбольная команда «Вашингтон Спирит» победила в финале NWSL.



После победы пресс-служба команды в «Твиттере» решила напомнить о хоккеисте другого городского клуба, «Вашингтон Кэпиталз», Александре Овечкине. Перед решающим матчем россиянин пожелал команде удачи.



Пресс-служба выложила фотографию уснувшей с выигранным трофеем футболистки. Это отсылает на знаменитое фото с Овечкиным, который уснул в обнимку с Кубком Стэнли, выигранным в сезоне-2017/2018 после победы в финальной серии с «Вегас Голден Найтс».

Напомним, в текущем сезоне на счету россиянина 19 матчей, в которых он набрал 30 (15+15) очков при показателе полезности «+13». «Вашингтон» занимает третье место в таблице Восточной конференции, набрав после 19 матчей 27 очков.