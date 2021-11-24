Прервалась результативная серия Макдэвида, он набирал очки в 17 матчах подряд

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



В этом матче нападающий «Нефтяников» Коннор Макдэвид прервал свою результативную серию, которая длилась с самого начала текущего сезона НХЛ.



Макдэвид стал третьим игроком за последние 25 лет, набравшим очки как минимум в 17 матчах кряду со старта сезона. На этом временном отрезке рекорд принадлежит Дэни Хитли из «Оттавы» (22 матча в сезоне-2005/2006).



Второе место ранее единолично занимал Хенрик Зеттерберг из «Детройта» (17 игр в сезоне-2007/2008), но теперь его достижение повторил канадский форвард «Ойлерз». Ранее в этом сезоне Макдэвид уже превзошёл достижение Яромира Ягра, который 22 года назад выдал 15-матчевую результативную серию в составе «Питтсбурга».

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