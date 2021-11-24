«Калгари» поблагодарил игрока «Чикаго» за гол в свои ворота

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скотиабанк-Арена Саддлдом» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.



«Калгари» поблагодарил игрока «Чикаго» Сета Джонса за шайбу, заброшенные в свои ворота.



«Спасибо, Сет», – написал клуб в «Твиттере».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Калгари».

«Флэймз» лидирует в таблице Западной конференции, «Чикаго» занимает 14-ю строчку.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.