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Питерс – о серии поражений: два матча подряд вратари соперников сыграли великолепно

Питерс – о серии поражений: два матча подряд вратари соперников сыграли великолепно
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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал поражение от «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:3).

«В первую очередь, нам нужно было реализовывать большинство, которое у нас было в первом периоде. Мы играли впятером против троих, но не смогли реализовать этот момент. В следствие чего, я считаю, мы потеряли очки, не очень удачно сыграли во втором периоде, когда соперник имел преимущество и упрочил его. Не забиваем два матча подряд, но вратари соперников сыграли великолепно. Аликин совершал безумные сэйвы, в первом периоде был момент, когда он спас после броска Принса. Было ещё несколько спасений, когда он выбрасывал ловушку в последний момент. Надеюсь, что мы сможем сделать выводы и проделаем более серьёзную работу в нападении», – цитирует Питерса официальный сайт КХЛ.

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