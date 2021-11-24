Кравец — о 3:0 с «Автомобилистом»: «Амур» хотел отмазаться за поражение в Екатеринбурге

Главный тренер «Амура» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» (3:0).



«Очень непростая игра. Очень нам хотелось отмазаться — таким словом назову — за поражение в Екатеринбурге, потому что совсем там бездарно сыграли. Настраивались на этот матч, разбирали с ребятами, готовились и выполнили то, что запланировали.



Первый период хотя и выиграли 1:0, но допустили определённые ошибки. Ключевой момент — это меньшинство «три на пять», ребята молодцы, выстояли. Женя Аликин подтащил. Второй и третий периоды, я считаю, полностью за нами, несмотря на то что в третьем периоде они нанесли больше бросков. Здесь мы играли большей частью от обороны, на контратаках. Важная победа, рады, что продолжаем вселять во всех уверенность — для нас, для болельщиков, это очень хорошо», — приводит слова Кравеца официальный сайт КХЛ.

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