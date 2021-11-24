Кравец — о 3:0 с «Автомобилистом»: «Амур» хотел отмазаться за поражение в Екатеринбурге

Главный тренер «Амура» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» (3:0).
«Очень непростая игра. Очень нам хотелось отмазаться — таким словом назову — за поражение в Екатеринбурге, потому что совсем там бездарно сыграли. Настраивались на этот матч, разбирали с ребятами, готовились и выполнили то, что запланировали.
Первый период хотя и выиграли 1:0, но допустили определённые ошибки. Ключевой момент — это меньшинство «три на пять», ребята молодцы, выстояли. Женя Аликин подтащил. Второй и третий периоды, я считаю, полностью за нами, несмотря на то что в третьем периоде они нанесли больше бросков. Здесь мы играли большей частью от обороны, на контратаках. Важная победа, рады, что продолжаем вселять во всех уверенность — для нас, для болельщиков, это очень хорошо», — приводит слова Кравеца официальный сайт КХЛ.
- 24 ноября 2021
-
17:29
-
17:15
-
16:55
-
16:46
-
16:29
-
16:07
-
15:51
-
15:42
-
15:14
-
14:59
-
14:58
-
14:12
-
13:47
-
13:40
-
12:17
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:30
-
09:50
-
09:15
-
08:47
-
08:34
-
08:22
-
07:54
-
07:37
-
07:26
-
07:11
-
06:07
-
05:46
-
04:12
-
00:00