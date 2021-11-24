Назаров: Васю Глотова в раздевалке зовём «молодой Макдэвид»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров подвёл итоги победы над «Сибирью» (2:1).

«Тяжёлая встреча была сегодня, играли с хорошим противником. Бились, старались, выстояли в меньшинстве и забили нужный гол в конце игры. Я рад победе, поблагодарил ребят. Впереди у нас два тяжёлых матча на Дальнем Востоке. Готовимся к ним.

Второй период — ключевой? Игра длится три периода, какой период главный — с профессиональной точки зрения тяжело выделить. Мы вышли сегодня без раскатки — это, наверное, тоже сказалось. Не может не сказаться. «Сибирь» была поактивнее в начале игры. Потом мы перехватили инициативу, забили гол. Дальше уже игра шла ровно, до гола.

Кого напоминает Глотов из ребят, игравших в Суперлиге? Мы Васю Глотова в раздевалке зовём «молодой Макдэвид». Посмотрит он, улыбнётся… Его не видно, не видно, а потом — появляется такой момент, что он красивейший гол забивает. Все радуются, а этот момент, как правило, становится решающим. Я, безусловно, рад за него, растёт парень, на глазах растёт. Желаю ему только удачи. Мельниченко вдохновил вызов в молодёжную сборную? Не только вызов. Человек играет, старается, показывает всё, что он может. «Красная машина» его заметила, пригласила к себе в гости. Мы радуемся, потому что от клуба поехал человек. Ещё там в состав нужно попасть, это не стопроцентный состав, там ему ещё нужно будет пробиваться. Но по крайней мере он уже там, в этом расширенном списке. Так что старается.

Из Джей Си Липона делаю игровичка? Он очень хороший хоккеист. Но череда травм. Я его видел в прошлом сезоне, следил за ним, когда он играл в «Динамо» Рига. Буквально 25 очков за 20 матчей набрал. К нам пришёл — череда травм. Пытаюсь его раскрыть с другой стороны. Потому что со стороны жесткости он вторым идёт после Евенко в лиге. А так: да, пытаемся немножко его подраскрыть.

Глотов — один из самых быстрых игроков за тренерскую карьеру? Мне повезло в этом сезоне, у меня человек шесть очень быстрых в команде. Самый быстрый из них — это Бакош», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.