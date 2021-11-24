Мартемьянов — о плане «Сибири»: ни в коем случае никакого спокойствия. Наоборот, нагнетать

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Сочи» (1:2).

«Равная игра была. Соперник был очень заряжен. Команда молодая, постоянно шла вперёд, очень много работы выполняла. Нам, к сожалению, после выездного турне не хватило эмоций. Это видно по команде: парни хотели, лезли, но чуть-чуть не хватило, физически спад есть. Сейчас будем готовиться к следующему матчу, сделаем коррективы небольшие. И всё-таки постараемся новую серию начинать. Равный матч, если бы забили мы, думаю, мы бы выиграли.

Второй период — ключевой? Не ключевой, ключевым первый был. В первом выхлестнулись, контролировали игру, неплохо играли. Во втором соперник прибавил, мы были уже чуть-чуть не готовы к тому, что будут мощно прессинговать двумя игроками. Проигрывали единоборства, с началом атаки тяжеловато было. Нападающие открывались не совсем так, как хотелось бы видеть. Я думаю, что в первом периоде мы выхлестнулись, и надо было решать этот вопрос в первом периоде. Соперник всё-таки наверняка раскрылся бы. Думаю, что поймали бы на контратаке. Но как случилось, так случилось. К сожалению, все серии когда-нибудь заканчиваются. Сегодня она закончилась.

Игра Чайковски? Михал обживается в команде. Не сказал бы, что это лучшая его игра. Но он действительно был заметен. Но мне лучше, когда в атаке заметны нападающие, это лучший вариант. От защитников требуется больше оборонительных действий и помощь в атаке, а не доминирование. Я считаю, что нападающих работа – шайбу туда привозить, и там разыгрывать, и забивать, и атаки с ходу делать. К сожалению, сегодня пресекли нас на входе в зону в многих моментах. Но парни старались, у меня претензий по самоотдаче нет.

У Шенфельда ещё притирка? Человек месяц не играл в Нижнем Новгороде. Думаю, что психологически подломился в этом плане. Мы стараемся из него выжать всё по максимуму, поддерживаем его. У нас девиз: из каждого достать максимум. Пока он притирается. Но он играть умеет: где-то в Минске начали проблескивать позитивные моменты, и сегодня в некоторых моментах он неплохо играл. Я думаю, что стабильность поймает, будет польза от него. В моменты стычек уводил игру в спокойствие или на взрыв? Ни в коем случае никакого спокойствия. Наоборот: нагнетать. Но ещё раз повторюсь: эмоций не хватило, шаг не добегали, где-то стыки проигрывали. Соперник сегодня был более заряженный, более свежий в плане эмоций. Фортуна отвернулась сегодня от «Сибири», ведь сегодня команда буквально оказалась на месте Минска в нашей прошлой игре? Я сам эмоций столько отдал в Минске, ни разу в карьере столько не отдавал. Из парней выжали не то что по максимуму, а супер по максимуму. То, что мы дотащили до буллитов и выиграли, — это огромный плюс. Но, может быть, этого сегодня не хватило чуть-чуть. Сезон очень напряжённый, у нас опять семиматчевая серия за две недели. Потом опять за 10 дней шесть матчей. Очень сложно, но стараемся готовить. Команду мы от себя никуда не отделяем, не отходим. Работаем все вместе и поражения должны делить все вместе. Выигрываем вместе — проигрываем вместе», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.