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«Трактор» отыгрался с 1:5 за 14 минут, но уступил московскому «Динамо» в овертайме

«Трактор» отыгрался с 1:5 за 14 минут, но уступил московскому «Динамо» в овертайме
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Трактор». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась в овертайме со счётом 7:6 (2:1, 3:1, 1:4, 1:0) в пользу подопечных Алексея Кудашова.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2021, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
7 : 6
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Стась (Бывальцев, Яруллин) – 02:32' (5x4)   1:1 Муранов (Сергеев) – 11:16' (5x5)   2:1 Шипачёв (О'Делл, Линдберг) – 16:00' (5x4)   3:1 Якимов (Зайцев) – 24:58' (5x5)   4:1 Белов – 27:57' (5x4)   5:1 Галиев (Сергеев, О'Делл) – 29:43' (5x4)   5:2 Пулккинен (Калинин, Кулик) – 34:19' (5x5)   5:3 Калинин (Бывальцев) – 41:55' (5x4)   5:4 Основин (Тертышный, Седлак) – 46:46' (5x5)   5:5 Тертышный (Ткачёв, Седлак) – 48:54' (5x4)   6:5 Зайцев (Линдберг, Шипачёв) – 49:46' (5x5)   6:6 Карпухин (Стась) – 57:08' (5x5)   7:6 Миронов (Линдберг, О'Делл) – 62:39' (3x3)

На 3-й минуте Андрей Стась вывел гостей вперёд. На 12-й минуте Иван Муранов с передачи Андрея Сергеева сравнял счёт. К середине второго периода «Динамо» забило ещё четыре раза усилиями Вадима Шипачёва, Богдана Якимова, Антона Белова и Станислава Галиева. На 35-й минуте Теэму Пулккинен отыграл одну шайбу, на 42-й минуте Сергей Калинин забил третий гол в ворота москвичей. На 47-й минуте Вячеслав Основин сократил отставание до минимума, а ещё через две минуты Никита Тертышный сравнял счёт. Однако менее чем через минуту Егор Зайцев вновь вывел вперёд динамовцев. На 58-й минуте Илья Карпухин вновь восстановил равенство в счёте. Победную шайбу в овертайме забросил Андрей Миронов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 26 ноября в Ярославле сыграет с «Локомотивом». «Динамо» 28 ноября встретится в Москве со «Спартаком».

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