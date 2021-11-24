«Трактор» отыгрался с 1:5 за 14 минут, но уступил московскому «Динамо» в овертайме

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Трактор». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась в овертайме со счётом 7:6 (2:1, 3:1, 1:4, 1:0) в пользу подопечных Алексея Кудашова.
На 3-й минуте Андрей Стась вывел гостей вперёд. На 12-й минуте Иван Муранов с передачи Андрея Сергеева сравнял счёт. К середине второго периода «Динамо» забило ещё четыре раза усилиями Вадима Шипачёва, Богдана Якимова, Антона Белова и Станислава Галиева. На 35-й минуте Теэму Пулккинен отыграл одну шайбу, на 42-й минуте Сергей Калинин забил третий гол в ворота москвичей. На 47-й минуте Вячеслав Основин сократил отставание до минимума, а ещё через две минуты Никита Тертышный сравнял счёт. Однако менее чем через минуту Егор Зайцев вновь вывел вперёд динамовцев. На 58-й минуте Илья Карпухин вновь восстановил равенство в счёте. Победную шайбу в овертайме забросил Андрей Миронов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 26 ноября в Ярославле сыграет с «Локомотивом». «Динамо» 28 ноября встретится в Москве со «Спартаком».
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