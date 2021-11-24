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Никитин: привлекать молодёжь, чтобы она сидела на лавке, не нужно. Всё должно быть по делу

Никитин: привлекать молодёжь, чтобы она сидела на лавке, не нужно. Всё должно быть по делу
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги матча с «Йокеритом» (2:1 ОТ).

«Тяжёлая игра. Создали достаточно моментов, но не смогли их реализовать. «Йокерит» — опытная команда, умеет ждать и терпеть. Довольны победой, самоотдача была на уровне. Что с реализацией? Здесь много факторов. Возможно, есть усталость. Вратарь соперника здорово может играть, как, например, сегодня у «Йокерита». Мы делаем акцент на качестве своей игры, которая позволяет создавать моменты.

У нас много молодёжи уехало в сборные, а просто так привлекать молодёжь, чтобы она сидела на лавке, не нужно. Здесь всё должно быть с умом и по делу. У нас матчи через день, пока рано делать выводы. В паузе поработали ногами и отдохнули головой. Впереди чемпионат очень напряжённый, игры тяжёлые, нужна функциональная готовность», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.

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