Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 25 ноября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 25 ноября.
«Йокерит» после поражения в овертайме матча с «Локомотивом» сохранил единоличное первое место в Западной конференции. Московское «Динамо», переиграв «Трактор», приблизилось на расстояние одного балла к финской команде — у москвичей 44 очка в 32 встречах. ЦСКА после поражения в матче с «Северсталью» остался на третьем месте, имея в своём активе 42 балла в 32 матчах. Череповчане поднялись на четвёртую строчку, сравнявшись по очкам с московскими армейцами. У «Северстали» на одну встречу меньше.
В Восточной конференции лидерство сохранил магнитогорский «Металлург» — у команды 51 очко в 31 матче. Несмотря на поражение, «Трактор» с 51 баллом остался на второй строчке, но у челябинцев на три встречи больше. На третьем месте расположился «Ак Барс» — у казанцев 44 балла в 32 встречах. На два очка отстаёт «Салават Юлаев», идущий на четвёртой строчке.
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