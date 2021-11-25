Павел Бучневич забил пятый гол в сезоне НХЛ

В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Сент-Луис Блюз».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:1. На гол российского нападающего Павла Бучневича «Детройт» ответил точным броском Лукаса Рэймонда.
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Таким образом, Бучневич забил пятый гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 6 результативных передач в 17 играх. Всего за карьеру в НХЛ Бучневич принял участие в 318 матчах, в которых забил 84 гола и сделал 122 результативных передачи.
На данный момент «Детройт» находится на 11-м месте Восточной конференции. «Сент-Луис», в свою очередь, занимает пятое место в Западной конференции.
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