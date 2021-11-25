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Кузнецов забил седьмой гол в сезоне. Овечкин и Карлсон вывели его на пустые ворота

Кузнецов забил седьмой гол в сезоне. Овечкин и Карлсон вывели его на пустые ворота
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В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу хозяев. Четвёртую шайбу за столичный клуб забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. Россиянин Александр Овечкин и Джон Карлсон вывели его на пустые ворота.

Таким образом, Кузнецов забил седьмой гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 17 результативных передач в 20 игр. Всего за карьеру в НХЛ Кузнецов принял участие в 540 матчах, в которых забил 136 голов и сделал 306 результативных передач.

«Он Бенджамин Баттон». Овечкин феноменально стартовал в 36 лет, побив личный рекорд в НХЛ «Он Бенджамин Баттон». Овечкин феноменально стартовал в 36 лет, побив личный рекорд в НХЛ
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