Кузнецов забил седьмой гол в сезоне. Овечкин и Карлсон вывели его на пустые ворота
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В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу хозяев. Четвёртую шайбу за столичный клуб забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. Россиянин Александр Овечкин и Джон Карлсон вывели его на пустые ворота.
Таким образом, Кузнецов забил седьмой гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 17 результативных передач в 20 игр. Всего за карьеру в НХЛ Кузнецов принял участие в 540 матчах, в которых забил 136 голов и сделал 306 результативных передач.
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