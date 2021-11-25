Александр Овечкин установил рекорд «Вашингтона» по очкам в 20 матчах со старта сезона

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Монреаль Канадиенс». Матч завершился крупной победой хозяев со счётом 6:3.

36-летний российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту и оформил ассистентский хет-трик, заработав показатель полезности «+2». Таким образом, у него 33 (15+18) очка в 20 играх сезона. Как сообщается в «твиттере» Sportsnet Stats, Овечкин установил рекорд «Вашингтона» по очкам в 20 матчах со старта сезона. Ранее ни один игрок в истории клуба на аналогичном отрезке не набирал такого количества очков.

Ворота «Вашингтона» в этой игре защищал Илья Самсонов, отразивший 25 из 28 бросков. У его визави из «Монреаля» Джейка Аллена – 28 из 34.