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Андрей Свечников подрался с защитником «Сиэтла». Сегодня ночью дрался его брат Евгений

Андрей Свечников подрался с защитником «Сиэтла». Сегодня ночью дрался его брат Евгений
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников подрался с защитником «Сиэтл Кракен» Винсом Данном. Форвард начал драку сам и нанёс несколько ударов сопернику.

Видео эпизода можно посмотреть здесь.

Ранее сегодня ночью подрался брат Андрея – Евгений Свечников, выступающий за «Виннипег Джетс», однако его соперник – Макс Доми из «Коламбуса» – почти сразу уложил Евгения на лёд, и в драку вмешались судьи.

Напомним, 14 ноября Евгений Свечников отказался от драки с Бренданом Лемье, который даже сбросил перчатки.

В текущем сезоне Евгений Свечников провёл 18 матчей и набрал в них шесть очков: забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.

На счету Андрея 19 очков в 18 играх: семь заброшенных шайб и 12 результативных передач.

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