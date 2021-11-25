Андрей Свечников подрался с защитником «Сиэтла». Сегодня ночью дрался его брат Евгений
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников подрался с защитником «Сиэтл Кракен» Винсом Данном. Форвард начал драку сам и нанёс несколько ударов сопернику.
Видео эпизода можно посмотреть здесь.
Ранее сегодня ночью подрался брат Андрея – Евгений Свечников, выступающий за «Виннипег Джетс», однако его соперник – Макс Доми из «Коламбуса» – почти сразу уложил Евгения на лёд, и в драку вмешались судьи.
Напомним, 14 ноября Евгений Свечников отказался от драки с Бренданом Лемье, который даже сбросил перчатки.
В текущем сезоне Евгений Свечников провёл 18 матчей и набрал в них шесть очков: забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.
На счету Андрея 19 очков в 18 играх: семь заброшенных шайб и 12 результативных передач.
Новость по темеНападающий Евгений Свечников подрался с Максом Доми. 14 ноября он отказался от драки
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