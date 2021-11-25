Лукас Рэймонд стал вторым новичком в истории «Детройта», набравшим 20 очков в 21 игре

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (4:2) нападающий «Детройт Ред Уингз» Лукас Рэймонд отметился заброшенной шайбой в первом периоде. Этот гол стал для 19-летнего шведа восьмым в сезоне.

Таким образом, в 21 матче у Рэймонда 20 (8+12) очков. Он стал вторым новичком в истории «Ред Уингз», которому удалось набрать 20 очков в 21 матче.

До него подобное удавалось нынешнему генменеджеру «Детройта» Стиву Айзерману в сезоне-1983/1984 (14+10 в 21 игре).

Напомним, что после 21 встречи «Детройт» набрал 21 очко и расположился на девятом месте в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.