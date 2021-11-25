Лукас Рэймонд стал вторым новичком в истории «Детройта», набравшим 20 очков в 21 игре
Поделиться
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (4:2) нападающий «Детройт Ред Уингз» Лукас Рэймонд отметился заброшенной шайбой в первом периоде. Этот гол стал для 19-летнего шведа восьмым в сезоне.
Таким образом, в 21 матче у Рэймонда 20 (8+12) очков. Он стал вторым новичком в истории «Ред Уингз», которому удалось набрать 20 очков в 21 матче.
До него подобное удавалось нынешнему генменеджеру «Детройта» Стиву Айзерману в сезоне-1983/1984 (14+10 в 21 игре).
Напомним, что после 21 встречи «Детройт» набрал 21 очко и расположился на девятом месте в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
Комментарии
- 25 ноября 2021
-
13:21
-
12:45
-
12:30
-
12:16
-
11:55
-
11:35
-
11:20
-
11:03
-
10:55
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:39
-
09:31
-
09:18
-
09:09
-
08:56
-
08:50
-
08:43
-
08:22
-
07:59
-
07:47
-
07:41
-
07:28
-
07:12
-
07:06
-
07:00
-
06:53
-
06:50
-
06:40
-
06:35
-
06:27
-
06:23
-
06:22
-
06:17
Партнерский контент