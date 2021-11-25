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«Он сыграл бескорыстно». Главный тренер «Вашингтона» высказался об обманном пасе Овечкина

«Он сыграл бескорыстно». Главный тренер «Вашингтона» высказался об обманном пасе Овечкина
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о результативной передаче форварда и капитана команды Александра Овечкина на нападающего Тома Уилсона.

«Думаю, что, основываясь на том, что шайба на клюшке Овечкина, вы должны предположить, что он бросает по воротам. Действительно хорошая игра с его стороны, он сыграл бескорыстно, правильно. И Том был хорошо открыт для этого», – цитирует Лавиолетта журналист Том Гуилитти в «Твиттере».

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36-летний российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту и оформил ассистентский хет-трик, заработав показатель полезности «+2». У него 33 (15+18) очка в 20 играх текущего сезона.

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