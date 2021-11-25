Аллен: если бы кто-то догадался, как остановить Овечкина, он бы получил Нобелевскую премию

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Джейк Аллен предложил наградить Нобелевской премией того, кто придумает, как остановить форварда Александра Овечкина в большинстве.
«Большинство Овечкина? Я думаю, если бы кто-то уже догадался, как его остановить, они, вероятно, получили бы Нобелевскую премию», – цитирует Аллена журналист Приянта Эмрит в «Твиттере».
36-летний российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду в матче с «Монреалем» 21 минуту и оформил ассистентский хет-трик, заработав показатель полезности «+2». Теперь у него 33 (15+18) очка в 20 играх сезона. По итогам матча хоккеист стал третьей звездой.
Также форвард установил рекорд «Вашингтона» по количеству очков в первых 20 матчах сезона. На счету Овечкина 33 результативных действия.
- 25 ноября 2021
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