«Салават Юлаев» сыграет матч с «Витязем» в ретро-свитерах в честь 60-летия клуба

Сегодня, 25 ноября, на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе пройдёт матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Витязем». Начало — в 17:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Хоккеисты уфимского клуба проведут встречу в ретро-свитерах, приуроченных к 60-летию клуба. Напомним, «Салават Юлаев» был основан в 1961 году.

Источник: официальная страница «Салавата Юлаева» во "Вконтакте".

Напомним, клуб из столицы Башкортостана в настоящий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 32 матчей набрав 42 очка. «Витязь» — на последней, 12-й строчке в Западной конференции, имея в своём активе 24 балла после 31 встречи.