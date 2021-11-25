Михайлис — о 4:2 с «Торпедо»: «Барыс» провёл очень хороший и мощный первый период
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Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвёл итоги встречи с «Торпедо» (4:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Очень хороший и мощный первый период был с нашей стороны. Ребята были заряжены, хорошее движение было. В конце второго периода начали проседать немного. В третьем соперник немного добавил, ему нечего было терять, но мы очень плотно сыграли в обороне. А на последнем рубеже хорошо сыграл Никита Бояркин. Первая победа его подстегнула и придала ему уверенности, что он может помогать команде», — приводит слова Михайлиса официальный сайт «Барыса».
В настоящий момент казахстанский клуб занимает девятое место в таблице Восточной конференции, имея в своём активе 30 очков после 32 матчей.
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