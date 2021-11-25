Ассистент тренера «Эдмонтона»: когда Драйзайтль играет на фланге, он — Овечкин

Ассистент главного тренера «Эдмонтон Ойлерз» Глен Гулуцан высказался об игре нападающего клуба Леона Драйзайтля.



«Когда он играет на фланге, он — Овечкин», — приводит слова Гулуцана The Athletic.



В текущем сезоне 26-летний немец провёл 19 матчей, набрав в них 40 (20+20) очков при показателе полезности «+13». Овечкин принял участие в 20 встречах, в которых набрал 33 (15+18) результативных очка при показателе полезности «+15».



«Эдмонтон» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, после 19 матчей набрав 28 очков. В следующей встрече подопечные Дэйва Типпетта сыграют в гостях с «Вегас Голден Найтс». Матч пройдёт в воскресенье, 28 ноября. Стартовое вбрасывание — в 3:00 по московскому времени.