Воробьёв: надеюсь, голкиперы на ОИ сыграют круто — это будет большая помощь сборной России

Главный тренер «Металлург» Илья Воробьёв рассказал, приглашали ли его в тренерский штаб сборной России на Олимпийские игры 2022 года.



«Не приглашали в штаб сборной на Олимпиаду? Сейчас у Алексея Жамнова очень тяжелая ноша и большая ответственность. Алексей принял решение, выбрал ребят, с которыми он хочет пойти на Олимпиаду. Пожелаю ему и всей сборной удачи, чтобы у нас восстановились травмированные ребята: Женя Малкин, Никита Кучеров. Турнир краткосрочный. У нас лучшая бригада вратарей в мире. Надеюсь, что голкиперы сыграют в свою силу. То, что мы в своё время дошли до такой стадии на Кубке мира-2016, — огромная заслуга Сергея Бобровского. Надеюсь, что вратари на Олимпиаде сыграют круто — это будет большая помощь сборной.



Как на таком краткосрочном турнире тренерам объяснять хоккеистам, во что мы будем играть? Они правильно делают, что уже сейчас ездят и разговаривают с ребятами. Даже когда я работал в сборной и мы играли на Евротурах, на первых собраниях мы показывали команде видео, изучали моменты, объясняли, как и во что мы играем.



Мастера такого должны схватывать на лету. Большое подспорье, что многие ребята из НХЛ мечтали выиграть Олимпиаду. Сейчас у них есть эта возможность», — цитирует Воробьёва «Спорт-экспресс».