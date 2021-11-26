Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сочи» взял 55% очков под руководством Назарова, при Ставровском было почти на 25% меньше

«Сочи» взял 55% очков под руководством Назарова, при Ставровском было почти на 25% меньше
Комментарии

ХК «Сочи» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром» со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена».

Для «леопардов» этот матч стал 20-м после назначения на пост главного тренера Андрея Назарова. Под руководством российского специалиста «Сочи» одержал 10 побед, взяв 22 очка (55% от возможного результата).

При начинавшем сезон в должности главного тренера Евгении Ставровском были одержаны 3 победы в 13 матчах и в общей сложности взяты восемь очков (30,77%).

«Сочи» в настоящий момент занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 30 очков после 33 матчей. В следующей встрече сочинцы сыграют в гостях с «Адмиралом» (28 ноября).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021