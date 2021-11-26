«Сочи» взял 55% очков под руководством Назарова, при Ставровском было почти на 25% меньше

ХК «Сочи» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром» со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена».



Для «леопардов» этот матч стал 20-м после назначения на пост главного тренера Андрея Назарова. Под руководством российского специалиста «Сочи» одержал 10 побед, взяв 22 очка (55% от возможного результата).



При начинавшем сезон в должности главного тренера Евгении Ставровском были одержаны 3 победы в 13 матчах и в общей сложности взяты восемь очков (30,77%).



«Сочи» в настоящий момент занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 30 очков после 33 матчей. В следующей встрече сочинцы сыграют в гостях с «Адмиралом» (28 ноября).