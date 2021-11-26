Хет-трик Макеева помог «Автомобилисту» крупно обыграть в гостях «Адмирал»

«Автомобилист» одержал крупную победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом» со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0). Встреча прошла во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена».



Счёт в матче на девятой минуте открыл форвард гостей Алексей Макеев, ему ассистировали Сергей Шумаков и Павел Куликов. На 55-й секунде второго периода Макеев оформил дубль, голевой пас на счету Райана Спунера и

Шейна Принса.

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На 28-й минуте Патрис Кормье отправил третью шайбу в ворота «Адмирала». На 37-й минуте в большинстве хозяева забросили единственную шайбу в матче, отличился Микс Индрашис с передач Либора Шулака и Александра Шевченко.



На 55-й минуте Макеев оформил хет-трик. На последней минуте в меньшинстве в пустые ворота заключительную шайбу забросил форвард Станислав Бочаров.