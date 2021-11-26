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Хет-трик Макеева помог «Автомобилисту» крупно обыграть в гостях «Адмирал»

Хет-трик Макеева помог «Автомобилисту» крупно обыграть в гостях «Адмирал»
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«Автомобилист» одержал крупную победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом» со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0). Встреча прошла во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена».

Счёт в матче на девятой минуте открыл форвард гостей Алексей Макеев, ему ассистировали Сергей Шумаков и Павел Куликов. На 55-й секунде второго периода Макеев оформил дубль, голевой пас на счету Райана Спунера и
Шейна Принса.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 28-й минуте Патрис Кормье отправил третью шайбу в ворота «Адмирала». На 37-й минуте в большинстве хозяева забросили единственную шайбу в матче, отличился Микс Индрашис с передач Либора Шулака и Александра Шевченко.

На 55-й минуте Макеев оформил хет-трик. На последней минуте в меньшинстве в пустые ворота заключительную шайбу забросил форвард Станислав Бочаров.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2021, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Макеев (Шумаков, Куликов) – 08:02' (5x5)   0:2 Макеев (Спунер, Принс) – 20:55' (5x5)   0:3 Кормье – 27:03' (5x5)   1:3 Индрашис (Шулак, Шевченко) – 36:02' (5x4)   1:4 Макеев (Шумаков, Гуркин) – 54:04' (5x5)   1:5 Бочаров (Кормье) – 59:14' (en)
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