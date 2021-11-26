The Athletic: Кросби впервые так далёк от внимания. Может, дело в безумном долголетии Ови?

Журналист The Athletic Джош Йохе поделился мнением о том, что форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби «сдал» в последнее время, но при этом на него обращают незаслуженно мало внимания.

«Может быть, дело в тех последних четырёх сериях постковидного сезона, ни одна из которых не пошла по сценарию «Пингвинз»? Может быть, дело в появлении новой волны суперзвёзд во главе с Коннором Макдэвидом? Может быть, дело в безумном долголетии Алекса Овечкина?

Может, просто пришло время?

Но у меня есть вопрос, который нужно задать, и он искренний: насколько хоккейному миру всё ещё важен Сидни Кросби? Никогда ещё он не был так далёк от всеобщего внимания.

Посмотрите — каждый раз, когда Овечкин забивает гол, на ваш телефон приходит уведомление. Ему ещё 149 голов до рекорда Уэйна Гретцки, но каждый раз, когда он будет забивать гол в течение следующих трёх или четырёх лет, это будет заслуживать внимания. Однако это позор, что Кросби вдруг почувствовал себя вчерашней новостью. На самом деле это не так. Я бы сказал, что он подходит к очень интересному моменту в своей карьере. Он по-прежнему велик, всё ещё один из лучших. Однако физические навыки скоро начнут снижаться, если этого ещё не произошло. Такое случается.

И несмотря на то, что мы справедливо восхищаемся способностью Овечкина забивать голы, он далеко не тот игрок «пять на пять», которым когда-то был. Ему 36 лет. Так это и работает», — приводит слова Йохе The Athletic.