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Защитник Глазков покинул «Нефтехимик». У него 2 очка и «-7» в 14 матчах сезона

Защитник Глазков покинул «Нефтехимик». У него 2 очка и «-7» в 14 матчах сезона
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Защитник Иван Глазков покинул «Нефтехимик», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

Отмечается, что контракт с 29-летним россиянином был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В нынешнем сезоне Глазков принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и набрал 2 (0+2) очка при общем показателе полезности «-7».

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нижнекамский «Нефтехимик» в серии буллитов одержал победу над рижским «Динамо» со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена». В серии буллитов точными бросками отметились Марат Хайруллин и Евгений Митякин у «Нефтехимика», в составе «Динамо» единственный буллит реализовал Рудольф Червены.

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