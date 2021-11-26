Генменеджер сборной Канады: ситуация с вратарями для нас не так очевидна, как для России

Генеральный менеджер сборной Канады Даг Армстронг прокомментировал выбор вратарей на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



«Все парни, которые есть у нас в списке, провели несколько потрясающих матчей и несколько более обычных. Думаю, у Канады в течение нескольких десятилетий были вратари, которые из года в год входили в пятёрку лучших в НХЛ. Прямо сейчас, на мой взгляд, ситуация с вратарями для сборной Канады не так очевидна, как, например, для России. Есть определённые страны, у которых решение вратарского вопроса очевидно, но мы не одна из них», — приводит слова Армстронга The Athletic.

Ранее стало известно, что в случае, если Национальная хоккейная лига откажется от участия в хоккейном турнире, в Пекин, скорее всего, команду в качестве наставника повезёт Клод Жюльен, известный по работе в «Монреаль Канадиенс» и «Бостон Брюинз». Он также возглавит команду на Кубке Шпенглера.