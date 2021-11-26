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«Северсталь» объявила об уходе вратаря Шостака. Он продолжит карьеру в Финляндии

«Северсталь» объявила об уходе вратаря Шостака. Он продолжит карьеру в Финляндии
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Белорусский голкипер череповецкой «Северстали» Константин Шостак расторг контракт с клубом, сообщается на официальной странице команды КХЛ в «Твиттере».

Отмечается, что вратарь продолжит карьеру в Финляндии.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на счету 21-летнего белорус девять проведённых встреч, в которых он одержал шесть побед, отбивая 92,3% бросков и имея коэффициент надёжности 2,07.

Всего на его его счету 18 матчей в лиге, в которых он отбил 90,9% бросков, пропуская в среднем 2,67 шайбы за матч. За «Северсталь» он выступал с 2019 года.

Также Шостак представлял сборную Беларуси на чемпионате мира 2021 года.

В настоящий момент «Северсталь» занимает пятое место в таблице Западной конференции, набрав 42 очка после 31 матча.

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Шостак расторг контракт с «Северсталью» и продолжит карьеру в Финляндии
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