Панарин помог «Рейнджерс» сравнять счёт, отдав классный ассист с неудобной руки на Строума
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» встречается с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходит на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. Счёт к середине второго периода — 2:1 в пользу подопечных Брюса Кэссиди.
На последней минуте первого игрового отрезка при счёте 1:0 в пользу «мишек» «рейнджеры» проводили атаку. Драйден Хант отдал передачу на Артемия Панарина, а россиянин «вырезал» пас с неудобной руки на Райана Строума, нанёсшего мощный бросок и сравнявшего счёт.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Таким образом, российский нападающий в 20-м матче сезона набрал своё 20-е очко: теперь у него четыре гола и 16 результативных передач.
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