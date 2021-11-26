Крайдер едва не забил лакросс-гол. Судья сначала засчитал, а затем отменил его
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» встречается с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходит на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. Счёт к середине третьего периода — 2:2.
В середине третьего игрового отрезка при счёте 2:2 Крис Крайдер, находясь за воротами «Бостона», попытался исполнить лакросс. Судья сначала засчитал гол, но во время просмотра увидел, что гола не было, и отменил взятие ворот.
Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.
Напомним, ранее в матче российский нападающий Артемий Панарин, проводящий свою 20-ю встречу в сезоне, набрал 20-е очко: теперь у него четыре гола и 16 результативных передач.
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