Крайдер едва не забил лакросс-гол. Судья сначала засчитал, а затем отменил его

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» встречается с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходит на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. Счёт к середине третьего периода — 2:2.

В середине третьего игрового отрезка при счёте 2:2 Крис Крайдер, находясь за воротами «Бостона», попытался исполнить лакросс. Судья сначала засчитал гол, но во время просмотра увидел, что гола не было, и отменил взятие ворот.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

Напомним, ранее в матче российский нападающий Артемий Панарин, проводящий свою 20-ю встречу в сезоне, набрал 20-е очко: теперь у него четыре гола и 16 результативных передач.