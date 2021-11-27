Капризов набрал 20-е очко в сезоне, отдав передачу на Цуккарелло

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» встречается с «Виннипег Джетс». Встреча проходит на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Миннесоте. Счёт после первого периода — 2:0 в пользу подопечных Дина Эвасона.

На 8-й минуте матча при счёте 1:0 в пользу «дикарей» в ходе атак «Миннесота» смогла увеличить преимущество команды благодаря голу Матса Цуккарелло. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Куликов и Кирилл Капризов.

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Таким образом, в 20-м матче сезона молодой российский нападающий набрал своё 20-е очко: теперь у него пять заброшенных шайб и 15 результативных передач.