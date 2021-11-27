Капризов набрал 20-е очко в сезоне, отдав передачу на Цуккарелло
Поделиться
В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» встречается с «Виннипег Джетс». Встреча проходит на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Миннесоте. Счёт после первого периода — 2:0 в пользу подопечных Дина Эвасона.
На 8-й минуте матча при счёте 1:0 в пользу «дикарей» в ходе атак «Миннесота» смогла увеличить преимущество команды благодаря голу Матса Цуккарелло. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Куликов и Кирилл Капризов.
Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
Таким образом, в 20-м матче сезона молодой российский нападающий набрал своё 20-е очко: теперь у него пять заброшенных шайб и 15 результативных передач.
Комментарии
- 27 ноября 2021
-
00:40
-
00:35
-
00:28
-
00:17
-
00:00
- 26 ноября 2021
-
23:55
-
23:42
-
23:31
-
23:25
-
23:19
-
22:58
-
22:50
-
22:35
-
22:27
-
21:52
-
21:21
-
21:19
-
21:07
-
20:50
-
20:33
-
20:25
-
20:21
-
20:04
-
19:57
-
19:50
-
19:38
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:35
-
18:21
-
18:00
-
17:51
-
17:45
-
17:36
Партнерский контент