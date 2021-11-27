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Строум — о моменте с перчаткой Панарина: без комментариев. Однажды всё тайное станет явным

Строум — о моменте с перчаткой Панарина: без комментариев. Однажды всё тайное станет явным
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум прокомментировал эпизод в конце матча с «Бостон Брюинз». Российский форвард «рейнджеров» Артемий Панарин со своей скамейки кинул в игрока «мишек» Брэда Маршана перчатку.

«Без комментариев. Однажды всё тайное станет явным», — приводит слова Строума журналист Грег Вышински на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Бостон Брюинз». Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Жерара Галлана. За свой бросок Панарин получил 10-минутный. В этом матче Артемий суммарно набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности "+3", заработал 12 минут штрафа и провёл на льду 17 минут 33 секунды.

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