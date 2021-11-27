Иван Барбашёв набрал 100-е очко за карьеру в НХЛ в матче «Чикаго» — «Сент-Луис»
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-Центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимает на своём льду «Сент-Луис Блюз». Идёт 3-й период, гости ведут – 2:1.
На 17-й минуте стартовой двадцатиминутки хоккеистам «Блюз» удалось второй раз поразить ворота «Чикаго», отличился 25-летний российский форвард Иван Барбашёв, которому ассистировали Роберт Томас и соотечественник Павел Бучневич.
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Таким образом, Барбашёв набрал 100-е (47+53) очко в 290-м матче своей заокеанской карьеры. В текущем сезоне на его счету пять голов и шесть результативных передач (11 очков) в 20 играх.
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