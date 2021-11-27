«100% будет биться за покорение рекорда Гретцки». Каспарайтиса впечатлил хет-трик Овечкина

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис прокомментировал хет-трик 36-летнего российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (4:3).

«Конечно, Саша Овечкин – большой молодец. Мы все за него искренне болеем, в каждой игре за него переживает весь хоккейный мир, вся спортивная Россия. Мы все следим за ним и желаем Саше только удачи. Это великий спортсмен.

Не очень понравилось, как Том Уилсон неудачно попал в голову Серёге Бобровскому. Это тот момент, который меня расстроил. В целом же «Кэпиталз» играли здорово, не давали «пантерам» много бросать, отлично блокировали чужие броски. Если вы следите за «Флоридой», то увидите, что эта команда очень много бросает в этом сезоне. И это даже с учётом травмы Саши Баркова. За «Флоридой» и «Каролиной» в этом плане сейчас просто приятно наблюдать.

Овечкин и рекорд Гретцки? Саша 100% будет биться за его покорение. Если он в свои 36 лет так выглядит и готов забрасывать столько шайб, то почему бы и нет?» — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.