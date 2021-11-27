Подколзин забросил четвёртую шайбу в сезоне, поразив ворота «Коламбуса»
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В эти минуты в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Ванкувер Кэнакс». Идёт 2-й период, в счёте ведут хозяева – 2:1.
За 28 секунд до окончания 1-го периода отличиться удалось 20-летнему российскому форварду «Ванкувера» Василию Подколзину, который на тот момент сравнял счёт в матче с передачи Джастина Даулинга.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Ванкувера».
Подколзин проводит свой 19-й матч в дебютном сезоне НХЛ. Этот гол стал для него четвёртым, также на его счету и одна результативная передача при коэффициенте полезности «0» и четырёх минутах штрафного времени.
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