Овечкин поприветствовал сына у заградительного стекла после хет-трика в ворота «Флориды»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Матч завершился победой «столичных» со счётом 4:3.

В составе хозяев хет-трик оформил 36-летний российский форвард Александр Овечкин, забросив уже 748 шайб в НХЛ. Сразу после этого камеры успели выхватить эпизод того, как он подъехал к заградительному стеклу и постучал по нему кулачком, поприветствовав своего 3-летнего старшего сына – Сергея.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.

Овечкин провёл 21-й матч в текущем сезоне, в которых он набрал 36 (18+18) очков при показателе полезности «+15» и двух минутах штрафного времени. В списке лучших бомбардиров лиги он занимает третье место, уступая лишь двум хоккеистам «Эдмонтон Ойлерз» — Коннору Макдэвиду (14+22) и Леону Драйзайтлю (20+20).